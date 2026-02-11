Slittino Voetter-Oberhofer | oro olimpico storico nel doppio femminile a Cortina un’emozione di soli centesimi

Cortina, l’Oro Azzurro Scrive la Storia Le due italiane, Voetter e Oberhofer, hanno conquistato l’oro olimpico nel doppio femminile di slittino a Cortina. È stata una gara combattuta fino all’ultimo centesimo di secondo, con le atlete che hanno fatto registrare un tempo che ha lasciato indietro tutte le rivali. La tensione si è trasformata in gioia pura quando il cronometro ha confermato il risultato e le ha portate sul gradino più alto del podio. Un risultato storico per lo sport italiano, fest

Cortina, l’Oro Azzurro Scrive la Storia: Voetter e Oberhofer al Vertice del Mondo. Cortina d’Ampezzo, 11 febbraio 2026 – Un’emozione incontenibile ha travolto la pista “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo, teatro di un trionfo epocale per lo slittino italiano. Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno conquistato l’oro nel doppio femminile, una disciplina che per la prima volta nella storia olimpica vedeva assegnate le medaglie. Il cronometro si è fermato a 1’46”284, un tempo che ha consacrato le due atlete altoatesine come le regine incontrastate del budello ghiacciato. La vittoria non è stata affatto scontata.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Voetter Oberhofer Voetter e Oberhofer scrivono la storia: oro storico nel doppio femminile dello slittino a Milano-Cortina 2026 Andrea Voetter e Marion Oberhofer scrivono un’altra pagina di storia dello sport italiano. Milano-Cortina, oro Italia con Voetter-Oberhofer nel doppio donne di slittino L’Italia conquista il suo terzo oro ai Giochi di Milano-Cortina. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Voetter Oberhofer Argomenti discussi: Slittino doppio femminile, Andrea Voetter e Marion Oberhofer tutte d’oro; Olimpiadi, doppio oro azzurro nello slittino; Slittino donne, alla coppia altoatesina Voetter-Oberhofer la medaglia d’oro; Slittino, Andrea Voetter e Marion Oberhofer volano nella quinta prova e lanciano un messaggio alle avversarie. Voetter e Oberhofer straordinarie: arriva l’oro nello slittino doppio femminile!Arriva il terzo oro azzurro a Milano Cortina 2026: Andrea Voetter e Marion Oberhofer vincono la prima dello slittino doppio femminile. generationsport.it Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno vinto la medaglia d’oro nello slittino doppio femminileAlla prima apparizione olimpica di questa specialità: è il terzo oro che l'Italia vince alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina ... ilpost.it Andrea Voetter e Marion Oberhofer d’oro! Le due azzurre ci regalano un meraviglioso oro nel doppio femminile di slittino - facebook.com facebook ARRIVA IL TERZO ORO PER L’ITALIA ALLE OLIMPIADI DI MILANO-CORTINA! - VOETTER-OBERHOFER ... x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.