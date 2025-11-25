Bodo Glimt Juve | non succedeva dal 2001 2002…Rispolverato questo fattore dopo 24 anni! Di cosa si tratta

Bodo Glimt Juve: non accadeva dal 20012002.Rispolverato un incrocio in terra norvegese dopo 24 anni! Di cosa stiamo parlando. La Juve riavvolge il nastro della storia e torna a viaggiare verso il profondo Nord. La sfida di questa sera contro il BodøGlimt (fischio d’inizio ore 21:00) non è solo un crocevia fondamentale per il cammino nell’attuale Champions League, ma segna anche un ritorno al passato che mancava da quasi un quarto di secolo. I bianconeri affronteranno un avversario norvegese in una competizione europea per la prima volta dalla stagione 20012002. Il flashback: l’era Lippi e il duello con il Rosenborg. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

