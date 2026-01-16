Vlahovic Juve ai titoli di coda | Dusan verso l’addio a zero si muovono due top club esteri e uno italiano Il punto sul suo futuro

Dusan Vlahovic si avvicina alla scadenza del suo contratto con la Juventus, alimentando le speculazioni sul suo futuro. Due club esteri e una squadra italiana sono interessati al suo trasferimento, mentre il giocatore lavora per lasciare un buon ricordo e definire la propria prossima destinazione. Ecco le ultime novità sulle possibili evoluzioni della situazione.

Vlahovic Juve, avventura ai titoli di coda per il serbo: contratto in scadenza, lavora per un finale da protagonista. Le big si muovono. La Juventus si appresta a vivere uno degli addii più pesanti degli ultimi anni, una separazione che segnerà inevitabilmente la fine di un ciclo in attacco. Secondo l'analisi dettagliata riportata oggi da Tuttosport, siamo arrivati ai titoli di coda per quanto riguarda l'avventura di Dusan Vlahovic sotto la Mole. La situazione contrattuale è ormai delineata e non lascia spazio a colpi di scena: il vincolo è in scadenza a giugno e la decisione definitiva è che il giocatore non rinnoverà. Mateta strega la Juve, addio Vlahovic: Comolli-Ottolini in anticipo e accordo vicino! Openda rischia; Maximilian Ibrahimovic, Dusan Vlahovic, Pablo Marí, Daniel Maldini, Giacomo Raspadori: le 5 trattative che vi siete persi oggi (10/01); Bye bye Vlahovic, la Juve ha già il sostituto: 25 milioni e si chiude; Vlahovic Juve ai titoli di coda: Dusan verso l'addio a zero. Mateta strega la Juve, addio Vlahovic: Comolli-Ottolini in anticipo e accordo vicino! Openda rischia - Il futuro del serbo sembra ormai scritto, tanto che il suo agente si sta già muovendo per trovare la migliore soluzione.

Vlahovic lascia la Juve a giugno, secondo Gazzetta non ci sarà il rinnovo e sarà addio: quale sarà la sua prossima squadra! Contatti avviati - Vlahovic lascia la Juve a giugno, secondo Gazzetta non ci sarà il rinnovo e sarà addio: quale sarà la sua prossima squadra! juventusnews24.com

Vlahovic, futuro già scritto - Vlahovic, rientro a fine marzo e addio alla Juventus: il Barcellona lo vuole per il dopo Lewandowski Secondo Gazzetta, il rientro è fissato tra fine marzo e inizio aprile, ma il futuro ... tuttojuve.com

La Juve su Mateta confermerebbe la certa partenza di Vlahovic a giugno. x.com

Gianluca #DiMarzio svela che la #Juventus ha avviato i contatti per Jean-Philippe #Mateta, scelto come erede di #Vlahovic. Il club inglese chiede 30-35 milioni per cedere l'attaccante a gennaio, cifre importanti su cui la dirigenza sta riflettendo. Luciano facebook

