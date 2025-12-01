Vlahovic via dalla Juve l’infortunio stravolge i piani sul calciomercato | ci sono importantissime novità sul futuro del centravanti serbo

Vlahovic via dalla Juve, lo stop muscolare blocca il mercato di gennaio: i top club si defilano, il futuro tra rinnovo difficile e addio a zero slitta a giugno. L’infortunio muscolare occorso a Dusan Vlahovic durante il primo tempo della sfida contro il Cagliari non ha solo gettato nello sconforto Luciano Spalletti per le questioni di campo, ma ha anche congelato istantaneamente le strategie di calciomercato della Vecchia Signora. Secondo quanto analizzato da La Gazzetta dello Sport, il problema all’adduttore, per il quale si teme uno stop lungo (fino a febbraio), ha un effetto domino immediato e pragmatico: blocca qualsiasi ipotesi di trasferimento nella sessione invernale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic via dalla Juve, l’infortunio stravolge i piani sul calciomercato: ci sono importantissime novità sul futuro del centravanti serbo

