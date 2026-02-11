Vittorio Eboli lascia Sky per l’Ufficio Comunicazione di Allianz Trade

Vittorio Eboli lascia Sky dopo 16 anni e passa all’Ufficio Comunicazione di Allianz Trade. Il giornalista ha deciso di cambiare strada e di entrare nel settore dei servizi finanziari. Ora affronterà questa nuova sfida in una società internazionale.

Vittorio Eboli, per 16 anni giornalista di Sky TG24, inizia un nuovo capitolo professionale entrando nell'Ufficio Comunicazione di Allianz Trade, società internazionale attiva nel settore dei servizi finanziari. Eboli entra a Sky nel 2010 e trascorre così gran parte della sua carriera nella redazione del canale all news.

