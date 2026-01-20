Francesca Agostino dirigerà l’area finanziaria di Allianz Trade in Italia e Regione Mmea

Francesca Agostino assume il ruolo di Chief Financial Officer di Allianz Trade per Italia e Regione Mmea a partire dal 1° febbraio 2026, sostituendo Jean Claus. Attualmente è Head of Finance & Chief Risk Officer Mmea, portando con sé esperienza e competenza nella gestione finanziaria e del rischio. La nomina rafforza l’impegno di Allianz Trade nel rafforzare le sue attività in Italia e nell’area MMEA.

Francesca Agostino, attualmente Head of Finance & Chief Risk Officer Mmea, è nominata Chief Financial Officer in Allianz Trade per l’Italia e la Regione Mmea, succedendo a Jean Claus, con decorrenza dal 1° Febbraio 2026. Dopo essersi laureata in Economia presso l’Università La Sapienza, inizia la sua carriera in Allianz Trade nel 1992 (ex SIAC), maturando esperienza in HR, Treasury e Accounting, e guidando progetti chiave come l’implementazione di SOX e SAP. Nel corso del suo percorso ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all’interno dell’organizzazione locale e regionale. Dal 2015 al 2021 è Cfao per la business unit italiana, con responsabilità Finance, Accounting, Reinsurance e Legal.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Allianz Trade, Francesca Agostino è la nuova Cfo per l’ItaliaAllianz Trade annuncia la nomina di Francesca Agostino come nuovo Chief Financial Officer per l’Italia e la regione MMEA (Medio Oriente, Africa e Mediterraneo).

