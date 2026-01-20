Allianz Trade Francesca Agostino è la nuova Cfo per l’Italia

Allianz Trade annuncia la nomina di Francesca Agostino come nuovo Chief Financial Officer per l’Italia e la regione MMEA (Medio Oriente, Africa e Mediterraneo). Con una consolidata esperienza nel settore finanziario, Agostino si inserisce nel ruolo di guida strategica e di gestione economica dell’azienda, rafforzando la presenza di Allianz Trade nel nostro paese e nelle aree di competenza.

Francesca Agostino è la nuova Chief Financial Officer di Allianz Trade, leader globale nell'assicurazione crediti, per l'Italia e la Regione Mmea (Mediterraneo, Medio Oriente e Africa). La nomina avrà effetto a partire dal primo febbraio 2026. Nell'ambito del suo nuovo incarico, Agostino entrerà a far parte anche dell' Executive Board della regione Mmea: riporterà direttamente al responsabile dell'area Luca Burrafato e funzionalmente a Limon Loeiz Duparcmeur, Group Chief Financial Officer. Svolgerà le sue funzioni principalmente dalla sede di Roma.

