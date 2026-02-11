Ieri il Parlamento Europeo ha approvato con una larga maggioranza la creazione di un elenco condiviso di Paesi di origine sicuri e l’uso del concetto di “Paese terzo sicuro”. La decisione apre la strada a rimandare più facilmente a casa chi viene considerato proveniente da questi paesi. L’Italia ha ottenuto una vittoria importante, ma ora si aspetta che le norme vengano applicate rapidamente e senza ostacoli.

Con una larga maggioranza ieri il Parlamento Europeo ha approvato definitivamente l'istituzione di un elenco condiviso di Paesi di origine sicuri e l'applicazione del concetto di «Paese terzo sicuro». L'approvazione segna il passo decisivo verso quella riforma in tema di immigrazione che porta la firma politica dell'Italia; con questa decisione la strategia promossa dal governo Meloni diviene infatti strategia europea condivisa. Non a caso, nella nuova lista, che consentirà di accelerare sensibilmente l'esame delle domande di asilo presentate, tra i «Paesi sicuri», oltre a Kosovo, India, Marocco e Colombia, figurano anche Egitto, Bangladesh e Tunisia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vittoria italiana in Ue su migranti. E ora rimandiamo a casa chi delinque

Approfondimenti su Ue Parlamento

Il Parlamento europeo ha approvato ufficialmente la lista dei Paesi terzi considerati sicuri.

La Commissione europea ha annunciato una nuova strategia sui visti, allineandosi alla linea dura dell’Italia sui migranti clandestini.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ue Parlamento

Argomenti discussi: Ue: Foti, ok regolamenti su lista Paesi vittoria italiana sull'immigrazione; L’Unione europea cancella i diritti umani, ma non è una vittoria del modello Albania.; In Europa sarà più facile espellere i migranti: vittoria di Meloni (e della 'sua' maggioranza Ue); Vittoria dell'Italia: via libera alla lista dei Paesi sicuri. Rimpatri più facili per gli irregolari. Sinistra allo sbando.

Vittoria dell'Italia: via libera alla lista dei Paesi sicuri. Rimpatri più facili per gli irregolari. Sinistra allo sbandoCon Patrioti, Conservatori e Ppe, anche 25 socialisti. Sì agli hub in Stati terzi. Piantedosi: Trionfo del governo. Ilaria Salis: Giornata nera ... msn.com

Ue: Foti, ok regolamenti su lista Paesi vittoria italiana sull'immigrazione(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 feb - 'Il Parlamento europeo approva i regolamenti sulla lista dei Paesi di origine sicuri e sul concetto di ... ilsole24ore.com

Il voto del parlamento euroeo ha fatto giustizia. Oltre 400 deputati hanno contribuito a definire le nuove regole sulla migrazione e l'asilo, con una lista di Paesi sicuri alla quale tutte le autorità nazionali dovranno uniformarsi. Un grande vittoria italiana. Passa la - facebook.com facebook

Foti, in Ue vittoria italiana sull'immigrazione (ANSA) - ROMA, 10 FEB - "Il Parlamento europeo approva i regolamenti sulla lista dei Paesi di origine sicuri e sul concetto di Paese terzo sicuro, confermando così la linea suggerita dall'Italia e superando una volta x.com