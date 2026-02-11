Vittoria italiana in Ue su migranti E ora rimandiamo a casa chi delinque
Ieri il Parlamento Europeo ha approvato con una larga maggioranza la creazione di un elenco condiviso di Paesi di origine sicuri e l’uso del concetto di “Paese terzo sicuro”. La decisione apre la strada a rimandare più facilmente a casa chi viene considerato proveniente da questi paesi. L’Italia ha ottenuto una vittoria importante, ma ora si aspetta che le norme vengano applicate rapidamente e senza ostacoli.
Con una larga maggioranza ieri il Parlamento Europeo ha approvato definitivamente l'istituzione di un elenco condiviso di Paesi di origine sicuri e l'applicazione del concetto di «Paese terzo sicuro». L'approvazione segna il passo decisivo verso quella riforma in tema di immigrazione che porta la firma politica dell'Italia; con questa decisione la strategia promossa dal governo Meloni diviene infatti strategia europea condivisa. Non a caso, nella nuova lista, che consentirà di accelerare sensibilmente l'esame delle domande di asilo presentate, tra i «Paesi sicuri», oltre a Kosovo, India, Marocco e Colombia, figurano anche Egitto, Bangladesh e Tunisia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
