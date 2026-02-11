Vittoria dell' Italia | via libera alla lista dei Paesi sicuri Rimpatri più facili per gli irregolari Sinistra allo sbando

Da ilgiornale.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parlamento europeo ha approvato con larga maggioranza due modifiche al regolamento sull’asilo, seguendo la linea di Meloni sull’immigrazione. Le nuove regole puntano a velocizzare le verifiche delle richieste di protezione e a facilitare i rimpatri di chi entra irregolarmente. La decisione segna un passo importante nel dibattito politico tra i Paesi membri, con l’Italia che spinge per norme più stringenti. Ora si aspetta solo che le nuove procedure diventino operative.

In Europa passa la linea Meloni sull'immigrazione. Il Parlamento approva a larghissima maggioranza due modifiche del regolamento Ue sulle procedure di asilo, volte ad accelerare la verifica delle richieste di protezione. La sinistra europea implode: 10 deputati dei socialisti si sganciano dal gruppo e votano con Ppe, Conservatori e Patrioti. I dissidenti sono gli europarlamentari romeni, danesi e maltesi. Non regge il blocco della sinistra italiana. Il nuovo regolamento Ue accoglie e amplia la lista dei Paesi considerati sicuri, che consentirà di effettuare procedure accelerate per la verifica delle domande di asilo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

vittoria dell italia via libera alla lista dei paesi sicuri rimpatri pi249 facili per gli irregolari sinistra allo sbando

© Ilgiornale.it - Vittoria dell'Italia: via libera alla lista dei Paesi sicuri. Rimpatri più facili per gli irregolari. Sinistra allo sbando

Approfondimenti su Italia UE

Paesi sicuri, approvata la lista: l’Europarlamento vota la svolta, rimpatri più facili. Salis e compagni furiosi

Vittoria della linea italiana sui migranti: dall’Ue il via libera definitivo alla lista dei Paesi sicuri

Il Parlamento europeo ha approvato ufficialmente la lista dei Paesi terzi considerati sicuri.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Italia UE

Argomenti discussi: Storica vittoria dell’Italia: 4?1 alla Francia nell’hockey femminile; Mercato del Forte, modifiche temporanee a sosta e transito in piazza della vittoria e in alcune vie limitrofe; Al via la campagna di Vittoria Assicurazioni per supportare gli Azzurri al 6 Nazioni; Francesca Lollobrigida oro e record Olimpico a Milano Cortina 2026: vince i 3000 m di pattinaggio di velocità.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.