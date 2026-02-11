Il Parlamento europeo ha approvato con larga maggioranza due modifiche al regolamento sull’asilo, seguendo la linea di Meloni sull’immigrazione. Le nuove regole puntano a velocizzare le verifiche delle richieste di protezione e a facilitare i rimpatri di chi entra irregolarmente. La decisione segna un passo importante nel dibattito politico tra i Paesi membri, con l’Italia che spinge per norme più stringenti. Ora si aspetta solo che le nuove procedure diventino operative.

In Europa passa la linea Meloni sull'immigrazione. Il Parlamento approva a larghissima maggioranza due modifiche del regolamento Ue sulle procedure di asilo, volte ad accelerare la verifica delle richieste di protezione. La sinistra europea implode: 10 deputati dei socialisti si sganciano dal gruppo e votano con Ppe, Conservatori e Patrioti. I dissidenti sono gli europarlamentari romeni, danesi e maltesi. Non regge il blocco della sinistra italiana. Il nuovo regolamento Ue accoglie e amplia la lista dei Paesi considerati sicuri, che consentirà di effettuare procedure accelerate per la verifica delle domande di asilo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vittoria dell'Italia: via libera alla lista dei Paesi sicuri. Rimpatri più facili per gli irregolari. Sinistra allo sbando

Approfondimenti su Italia UE

Il Parlamento europeo ha approvato ufficialmente la lista dei Paesi terzi considerati sicuri.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Italia UE

Argomenti discussi: Storica vittoria dell’Italia: 4?1 alla Francia nell’hockey femminile; Mercato del Forte, modifiche temporanee a sosta e transito in piazza della vittoria e in alcune vie limitrofe; Al via la campagna di Vittoria Assicurazioni per supportare gli Azzurri al 6 Nazioni; Francesca Lollobrigida oro e record Olimpico a Milano Cortina 2026: vince i 3000 m di pattinaggio di velocità.

Dopo la vittoria con la Scozia, l’Italia ha guadagnato una posizione nel ranking mondiale di World Rugby #federazioneitalianarugby #ItaliaRugby #SixNations2026 - facebook.com facebook

Foti, in Ue vittoria italiana sull'immigrazione (ANSA) - ROMA, 10 FEB - "Il Parlamento europeo approva i regolamenti sulla lista dei Paesi di origine sicuri e sul concetto di Paese terzo sicuro, confermando così la linea suggerita dall'Italia e superando una volta x.com