Paesi sicuri approvata la lista | l’Europarlamento vota la svolta rimpatri più facili Salis e compagni furiosi

La commissione per le Libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Libe) del Parlamento europeo ha votato a favore dei due provvedimenti sulla lista dei Paesi sicuri d’origine a livello europeo e sulla revisione del concetto di Paese terzo sicuro. Entrambi i provvedimenti sono stati adottati con una maggioranza di centrodestra, che comprende il Partito popolare europeo, i Conservatori e riformisti europei, i Patrioti per l’Europa e l’Europa delle nazioni sovrane. La lista dei Paesi sicuri d’origine ha ricevuto 39 voti a favore, 25 contrari e 8 astenuti. Il provvedimento sul concetto di Paese terzo sicuro ha ricevuto 40 voti a favore e 32 contro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Paesi sicuri, approvata la lista: l’Europarlamento vota la svolta, rimpatri più facili. Salis e compagni furiosi

