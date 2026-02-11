Vittime delle foibe ed esuli | Il ricordo è un dovere

Ieri mattina Bergamo ha ricordato le vittime delle foibe con una cerimonia semplice e sobria. Alle 9, davanti al monumento in Città Alta, sono state deposte due corone di fiori alla presenza di cittadini e rappresentanti istituzionali. Il momento è stato un modo per non dimenticare un pezzo di storia difficile e dolorosa.

Anche la città ha onorato ieri mattina le vittime delle foibe in occasione del Giorno del Ricordo. La cerimonia istituzionale è iniziata alle 9 con la deposizione di due corone di fiori alla Rocca, in Città Alta, davanti al monumento che ricorda gli italiani che hanno perso la vita in quel drammatico periodo. "Una vicenda che ha segnato in profondità la vita di migliaia di nostri connazionali e che per molti anni è rimasta ai margini del racconto pubblico", ha sottolineato la sindaca Elena Carnevali che con il prefetto Luca Rotondi ha reso omaggio al monumento ai caduti. La cerimonia è proseguita alle 10, nella chiesa di S.

