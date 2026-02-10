Non sapevamo dove andare ma dovevamo scappare Siamo esuli | a Milano il ricordo delle vittime delle foibe

A Milano si ricordano le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata nel giorno dedicato al Ricordo. Le testimonianze di chi ha vissuto sulla propria pelle quegli eventi sono state al centro di un corteo silenzioso. Le persone si sono riunite in centro città, portando bandiere e foto, per mantenere vivo il ricordo di un passato doloroso che ancora pesa sulla storia italiana.

Milano rende onore al Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, che ogni anno ricorre il 10 febbraio. Alle 9.30 è iniziata una cerimonia al monumento dedicato ai Martiri in piazza della Repubblica: qui le autorità e le associazioni degli esuli si sono riunite per.

