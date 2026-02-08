Il ricordo delle vittime delle Foibe istriane | Viterbo ha accolto tanti esuli della tragedia | VIDEO e FOTO

Viterbo si prepara a ricordare le vittime delle Foibe con un evento dedicato, mentre la città si distingue per l’accoglienza riservata agli esuli. Molti di loro hanno trovato rifugio qui dopo la tragedia, e i giovani sono chiamati a portare avanti il ricordo. La cerimonia si svolge tra foto, video e testimonianze, per mantenere vivo il dolore e la memoria di quel capitolo oscuro della storia.

"Viterbo è stata accogliente con i tanti esuli della tragedia. I giovani dovranno prendere il testimone quando non ce la faremo più". Si è aperta così la cerimonia per il ricordo delle vittime delle Foibe istriane. Cerimonia iniziata con il corteo che ha attraversato il cuore della città con due.

