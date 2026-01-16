L’ultima miserabile polemica della sinistra contro il governo | Scheda gli studenti palestinesi Ma è l’ennesima bufala

Recentemente, si è diffusa una polemica sollevata dalla sinistra riguardo a una presunta scheda dedicata agli studenti palestinesi in Italia. Tuttavia, si tratta di un’ennesima notizia infondata, priva di fondamento. È importante affrontare queste questioni con chiarezza e obiettività, evitando strumentalizzazioni e mantenendo un’informazione corretta e equilibrata.

L’ultima miserabile polemica sollevata dalla sinistra contro il governo riguarda gli studenti palestinesi in Italia. Il ministero dell’Istruzione ha avviato un monitoraggio della loro presenza numerica per promuovere iniziative mirate a favorirne la piena integrazione, ma nell’opposizione c’è stato chi ha preso a parlare di «schedatura» e monitoraggio politico. La miserabile polemica della sinistra sugli studenti palestinesi. «La richiesta di censire specificamente studenti e studentesse palestinesi nelle scuole solleva interrogativi seri e legittimi. La scuola pubblica deve essere luogo di inclusione, non di schedatura su base nazionale o identitaria», ha detto la capogruppo Pd in commissione Cultura al Senato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

