Amazon insieme agli atleti del Comitato italiano paralimpico | Maria Josè Giorio si racconta agli studenti di San Giovanni Teatino

Chietitoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultimo incontro del progetto promosso da Amazon insieme agli atleti del Comitato italiano paralimpico è stato a San Giovanni Teatino per parlare di accessibilità e inclusione attraverso il dialogo diretto con atlete e atleti paralimpici.Protagonista della mattinata del 3 dicembre scorso. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

amazon insieme agli atleti del comitato italiano paralimpico maria jos232 giorio si racconta agli studenti di san giovanni teatino

© Chietitoday.it - Amazon insieme agli atleti del Comitato italiano paralimpico: Maria Josè Giorio si racconta agli studenti di San Giovanni Teatino

Contenuti che potrebbero interessarti

Amazon insieme agli atleti del Comitato italiano paralimpico: Maria Josè Giorio si racconta agli studenti di San Giovanni Teatino - Medaglia d’oro nel getto del peso e nel lancio del disco ai campionati italiani, l'atleta paralimpica ha incontrato oltre 150 studenti della scuola secondaria di I grado del Comprensivo Galilei: "Lo s ... Da chietitoday.it

amazon insieme agli atletiSport, concluso progetto realizzato da Amazon insieme agli atleti del Cip nelle scuole italiane - In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità si è concluso il progetto promosso da Amazon, insieme agli atleti del Comitato Italiano Paralimpico, che ha portato in cinque sc ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Amazon Insieme Agli Atleti