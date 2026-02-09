Nel 2025 un milione 615mila le prestazioni sanitarie erogate dalle Asl abruzzesi le liste d' attesa aggiornate

Nel 2025, le Asl in Abruzzo hanno erogato un milione 615mila prestazioni sanitarie. È il dato più recente, che mostra come i servizi siano stati molto utilizzati nel corso dell'anno. Le liste d’attesa sono state aggiornate, ma si continua a lavorare per ridurle e migliorare i tempi di attesa per i pazienti.

Sono state complessivamente un milione 615mila le prestazioni sanitarie erogate dalle Asl abruzzesi nel corso del 2025.In termini assoluti, il 27 per cento in più della popolazione residente in regione. In media, dunque, come informano dalla Regione, ogni abruzzese ha usufruito dei servizi del.

