Nella giornata di ieri, il Direttore Marittimo della Puglia e Basilicata ionica, Contrammiraglio Donato DE CAROLIS, ha effettuato una visita presso la Capitaneria di porto di Taranto, nel corso della quale ha incontrato i servizi tecnico?nautici del porto di Taranto, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dello Ionio Centrale. L'obiettivo della visita è stato quello di rafforzare la collaborazione tra le diverse componenti istituzionali presenti in ambito portuale, affinché la sicurezza dei luoghi di lavoro, la sicurezza della navigazione, e la tutela dell'ambiente marino costituiscano volano per i traffici marittimi e non percepiti come ostacolo allo sviluppo degli asset portuali.

© Tarantinitime.it - Visita del Direttore Marittimo della Puglia e Basilicata ionica del porto di Taranto

Il Direttore marittimo Daniele Giannelli ha effettuato una visita istituzionale al nucleo aereo e alla sezione elicotteri della Guardia Costiera di Pescara, nell’ambito delle attività di coordinamento e tutela della sicurezza marittima nelle regioni dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti.

I ragazzi greci dell’Istituto nautico del Pireo hanno visitato ieri la Capitaneria di Porto di Taranto.

