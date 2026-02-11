Virus respiratorio sinciziale a Torino oltre 90 bimbi ricoverati | 3 in rianimazione Bassetti svela i sintomi

A Torino sono più di 90 i bambini ricoverati a causa del virus respiratorio sinciziale. Tre di loro sono in rianimazione. Il virologo Bassetti spiega che il virus può provocare la bronchiolite nei più piccoli, e molti di questi bambini mostrano sintomi come febbre alta, tosse e difficoltà respiratorie. La situazione resta sotto controllo, ma il numero di ricoveri preoccupa le autorità sanitarie.

In Piemonte oltre 90 bambini sono stati ricoverati in ospedale per insufficienza respiratoria acuta. Le cause sono l'influenza e virus respiratorio sinciziale, che può determinare la bronchiolite. Il noto virologo Matteo Bassetti ha spiegato: "Il virus respiratorio sinciziale negli adulti può essere l'equivalente di un raffreddore mentre per i bambini, soprattutto nei primi 3 mesi, può causare la bronchiolite". A Torino allarme virus respiratorio sinciziale Tre bambini in terapia intensiva Bassetti: "Boom di ricoveri pediatrici e casi gravi" Bassetti svela i sintomi A Torino allarme virus respiratorio sinciziale Una vera e propria emergenza pediatrica si sta registrando in Piemonte e in particolare a Torino.

