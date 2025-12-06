Virus respiratorio sinciziale | vaccinati già 12mila bambini

Sono già oltre 12mila le dosi di anticorpo monoclonale contro il Virus Respiratorio Sinciziale somministrate dal 1° ottobre, data di avvio della campagna di immunizzazione gratuita lanciata da Regione Piemonte.Che cos'è il Virus Respiratorio SincizialeIl Virus Respiratorio Sinciziale (RSV) è uno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

