Virus respiratorio sinciziale immunizzati 226 bimbi nati tra aprile e luglio

Ilpiacenza.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche a Piacenza si amplia la platea dei piccoli che potranno beneficiare della profilassi contro il virus respiratorio sinciziale (VRS), una delle principali cause di bronchiolite e polmonite nei neonati e nei lattanti. Per la stagione epidemica 2025-2026, infatti, la Regione Emilia-Romagna ha. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

virus respiratorio sinciziale immunizzatiVirus respiratorio sinciziale, immunizzati 226 bimbi nati tra aprile e luglio - Anche a Piacenza si amplia la platea dei piccoli che potranno beneficiare della profilassi contro il virus respiratorio sinciziale (VRS), una delle principali cause di bronchiolite e polmonite nei neo ... Riporta ilpiacenza.it

Virus respiratorio sinciziale: proteggere i più piccoli fa la differenza - Adesioni inferiori allo scorso anno per le immunizzazioni nei centri vaccinali territoriali ... Si legge su ladigetto.it

virus respiratorio sinciziale immunizzatiVirus respiratorio sinciziale, Ecdc: alto rischio nei neonati per l’inverno - ECDC pubblica un rapid advice sul rischio RSV nei neonati e nei bambini sotto i sei mesi: elevato carico clinico, forme gravi e opzioni preventive già autorizzate in UE ... Da doctor33.it

Cerca Video su questo argomento: Virus Respiratorio Sinciziale Immunizzati