Tempo di lettura: 3 minuti Due diverse catene di comando agirono il 6 aprile 2020 al carcere di Santa Maria Capua Vetere durante la perquisizione degenerata in pestaggi e violenze ai danni dei detenuti del reparto Nilo: una facente capo all’allora comandante della polizia penitenziaria del carcere casertano Gaetano Manganelli, cui rispondevano gli agenti interni, e che sarebbe stata sostanzialmente esautorata dall’altra composta da agenti del Gruppo di Intervento Operativo Provenienti perlopiù dalle carceri di Secondigliano e Avellino, in azione con caschi, mascherine anticovid e manganelli. “Gli agenti esterni non rispondevano a nessuno di Santa Maria, ma solo al Comandante Colucci e alle altre responsabili del GIO, le ufficiali Perillo e Di Donato, e facevano capo direttamente a Fullone (allora capo del Dap in Campania, ndr), che aveva disposto la perquisizione ” racconta l’ex comandante Manganelli, esaminato in qualità di imputato nel maxi-processo in corso da tre anni – 105 gli imputati – nell’aula bunker del carcere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Santa Maria Capua Vetere, ex comandante carcere Manganelli: “Autori dei pestaggi gli agenti esterni”

Leggi anche: Violenze in carcere a Santa Maria Capua Vetere, archiviazione per 18 agenti: c’è anche Benito Pacca, morto suicida

Leggi anche: Carcere di Santa Maria Capua Vetere: infermeria chiusa da luglio, l’allarme del Garante dei detenuti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Santa Maria Capua Vetere. Avviso pubblico per manifestazioni d'interesse sul conferimento della frazione organica dei rifiuti; Garanti campani: «Preoccupati per i trasferimenti da Santa Maria Capua Vetere»; Santa Maria Capua Vetere, la Camera Penale inaugura le attività di promozione del referendum per la giustizia; Santa Maria CV, Italia Donna: al Museo Civico mostra nazionale su iconografia femminile.

Senza patente e assicurazione, prova a scappare al controllo: fermato e denunciato nel Casertano - Senza patente e assicurazione, prova a scappare al controllo: fermato e denunciato dai carabinieri nel Casertano ... ilgiornalelocale.it