Santa Maria Capua Vetere ex comandante carcere Manganelli | Autori dei pestaggi gli agenti esterni
Tempo di lettura: 3 minuti Due diverse catene di comando agirono il 6 aprile 2020 al carcere di Santa Maria Capua Vetere durante la perquisizione degenerata in pestaggi e violenze ai danni dei detenuti del reparto Nilo: una facente capo all’allora comandante della polizia penitenziaria del carcere casertano Gaetano Manganelli, cui rispondevano gli agenti interni, e che sarebbe stata sostanzialmente esautorata dall’altra composta da agenti del Gruppo di Intervento Operativo Provenienti perlopiù dalle carceri di Secondigliano e Avellino, in azione con caschi, mascherine anticovid e manganelli. “Gli agenti esterni non rispondevano a nessuno di Santa Maria, ma solo al Comandante Colucci e alle altre responsabili del GIO, le ufficiali Perillo e Di Donato, e facevano capo direttamente a Fullone (allora capo del Dap in Campania, ndr), che aveva disposto la perquisizione ” racconta l’ex comandante Manganelli, esaminato in qualità di imputato nel maxi-processo in corso da tre anni – 105 gli imputati – nell’aula bunker del carcere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
