Torture in carcere ex comandante Manganelli scarica le colpe su agenti esterni | Loro gli autori del pestaggio
Due diverse catene di comando agirono il 6 aprile 2020 al carcere di Santa Maria Capua Vetere durante la perquisizione degenerata in pestaggi e violenze ai danni dei detenuti del reparto Nilo: una facente capo all'allora comandante della polizia penitenziaria del carcere casertano Gaetano. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Santa Maria Capua Vetere, ex comandante carcere Manganelli: “Autori dei pestaggi gli agenti esterni”
Leggi anche: "Minimizzano le loro colpe", i diciottenni che hanno accoltellato lo studente a Milano restano in carcere
Torture in carcere, l’orrore di Cuneo: chiesta la condanna per un ispettore e un medico; VIOLENZE AL CARCERE - L'ex comandante Manganelli in aula: Scelte gestionali sbagliate e una frangia di detenuti sovversiva; L'orrore di Cuneo, torture in carcere. La procura chiede 4 condanne in abbreviato; Torture in carcere a Cuneo: la Procura chiede quattro condanne nel rito abbreviato.
VIOLENZE AL CARCERE - L’ex comandante Manganelli in aula: Scelte gestionali sbagliate e una frangia di detenuti sovversiva - 18:51:54 Nel processo per le presunte torture ai detenuti del carcere “Francesco Uccella” di Santa Maria Capua Vetere, si è seduto sul banco degli imputati Gaetano Manganelli, all’epoca dei fatti coma ... casertafocus.net
L'orrore di Cuneo, torture in carcere. La procura chiede 4 condanne in abbreviato - Tra gli imputati un ispettore, avrebbe partecipato al blitz del 2023. rainews.it
Santa Maria Capua Vetere, violenze in carcere: ex capo penitenziaria accusa due detenuti - Per diversi minuti è stato infuocato il confronto in aula al maxi processo sulle presunte violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile del 2020, nel ... ilmattino.it
Ragazzina abusata e torture in carcere, scatta altra denuncia - facebook.com facebook
Presunte torture nel carcere di Cuneo, chiesta la condanna per ispettore e medico x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.