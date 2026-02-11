Quattro uomini di Ascoli, tra i 27 e i 40 anni, sono stati accusati di aver preso a pugni un'altra persona a Porta Cappuccina. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio, e ora si attende che la giustizia faccia il suo corso.

Di un pestaggio avvenuto a Porta Cappuccina devono rispondere, a vario titolo, quattro ascolani fra 27 e 40 anni per i quali la Procura di Ascoli ha chiesto il rinvio a giudizio. Sono tutti accusati di lesioni aggravate per aver picchiato due giovani uomini, dopo aver dato loro appuntamento all’incrocio fra via Ciotti e viale Federici, ad Ascoli, il 27 giugno del 2023. Una delle vittime riportò un trauma cranico e varie ferite. Di violenza privata deve rispondere uno di loro, di 27 anni, per aver minacciato quella sera la vittima e un suo amico presente, dicendo loro che avrebbe usato il manganello che aveva portato con sé se li avessero denunciati per l’aggressione subita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenza a Porta Cappuccina. In quattro accusati di pestaggio. La Procura: "Vadano a processo"

Un 40enne è accusato di rapina perché, dopo aver aggredito la vittima, ha inseguito l'amico in fuga, facendolo cadere e appropriandosi di un paio di scarpe di lusso che costui indossava, marca ...

