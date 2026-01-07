Picchiato in cella da altri detenuti agenti accusati di aver agevolato il pestaggio | sette persone a giudizio

Il prossimo 10 giugno, davanti al Tribunale di Avellino, sette persone, tra agenti di polizia penitenziaria e detenuti, saranno giudicate per lesioni aggravate. L’accusa riguarda un episodio di violenza avvenuto in cella, in cui un detenuto originario di Foggia è stato picchiato. Le indagini hanno inoltre contestato agli agenti di aver facilitato il pestaggio.

Compariranno il prossimo 10 giugno, davanti al Giudice monocratico del Tribunale di Avellino, i tre agenti della Polizia Penitenziaria e quattro detenuti, tutti imputati per lesioni aggravate in concorso ai danni di un detenuto originario della provincia di Foggia. I fatti risalgono al marzo del.

