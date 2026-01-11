Nella zona di Porta Maggiore, si è verificata una lite che è degenerata in un violento pestaggio, lasciando una persona ferita. L’episodio, avvenuto fuori da un bar, ha coinvolto calci e pugni con la vittima a terra. Dopo l’accaduto, l’aggressore si è congedato con un semplice

Calci e pugni con estrema violenza anche mentre le vittima era a terra. Poi il saluto: "Buonanotte a tutti", rivolto ai pochi presenti. Una da Pulp Fiction quella che si è verificata nella notte fra venerdì e sabato a Porta Maggiore, nel loggiato che ospita attività commerciali fra cui il bar Las Vegas, davanti al quale si è concentrata la parte cruciale dell’accaduto. Un fatto sul quale stanno cercando di fare chiarezza gli agenti della Questura di Ascoli stante il fatto che, dopo essere stato medicato l’uomo picchiato selvaggiamente, un ascolano, si è reso irreperibile, almeno fino al pomeriggio di ieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenza a Porta Maggiore. La lite fuori dal bar, il pestaggio e il sangue: ferito un ascolano

