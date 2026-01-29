Impatto tremendo tra auto e camion sulla Statale a Fondo | in due all' ospedale

Questa mattina presto, sulla Statale 238 a Fondo, un incidente violento ha coinvolto un’auto e un camion. L’impatto è stato così forte che due persone sono state portate in ospedale. La dinamica esatta dello scontro è ancora da chiarire, ma i soccorritori sono intervenuti subito sul posto.

Schianto violento quello avvenuto nel primissimo mattino di giovedì 29 gennaio sulla Statale 238 a Fondo, più precisamente in via Merano, quando un’auto e un camion hanno impattato; ancora in via di definizione la dinamica del grave sinistro.Due le persone coinvolte: si tratta di un uomo di 46.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su Fondo Statale

Oggi pomeriggio, sulla statale tra Brindisi e Lecce, si è verificato un incidente laterale che ha coinvolto due auto, causando danni e timore tra gli occupanti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Fondo Statale

Argomenti discussi: Paura per un pedone investito vicino al cimitero, sbalzato sul cofano dopo l'impatto con l'auto; Tremendo frontale all'alba tra un camion e un'auto: due persone trasportate in codice rosso all'ospedale; Schianto in A-14, dopo lo scontro con il camion il furgone finisce a ruote all'aria fuori dalla carreggiata; Auto si schianta contro un palo: ragazzo muore sul colpo, arrestato l'amico alla guida.

Impatto tremendo tra auto e camion sulla Statale a Fondo: in due all'ospedaleSchianto violento quello avvenuto nel primissimo mattino di giovedì 29 gennaio sulla Statale 238 a Fondo, più precisamente in via Merano, quando un’auto e un camion hanno impattato; ancora in via di ... trentotoday.it

Tremendo frontale all'alba tra un camion e un'auto: un persona estratta dalle lamiere con le pinze idraulicheFONDO. Sono stati momenti di paura quelli vissuti all'alba di oggi per un incidente che ha visto coinvolti due uomini di 42 e 46 anni. La dinamica esatta e le responsabilità saranno stabilite dalle fo ... ildolomiti.it

L'impatto violentissimo, la strada è rimasta chiusa diverse ore, 8 persone coinvolte - facebook.com facebook