Lancia un pacco oltre la recinzione del carcere Lorusso e Cutugno | dentro c' è di tutto dai cellulari alla cocaina
Un uomo ha lanciato un pacco oltre le recinzioni del carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Dentro ci sono di tutto, dai cellulari alla cocaina. È successo domenica pomeriggio, poco prima delle 18. La polizia sta indagando per capire come sia stato possibile. Nessuno si è fatto male, ma le guardie hanno subito intercettato il pacco e avviato le verifiche. La scena ha creato scompiglio tra i detenuti e gli agenti presenti.
I fatti si sono verificati nel tardo pomeriggio di domenica, 8 febbraio, all'interno della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino. Al centro dell'attenzione un maxi - lancio avvenuto dall'esterno all'interno del carcere torinese: un pacco contenente una scheda sim, due cellulari e.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Il pacco contentente anche droga è stato intercettato dagli agenti della polizia penitenziaria facebook
