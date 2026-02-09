Lancia un pacco oltre la recinzione del carcere Lorusso e Cutugno | dentro c' è di tutto dai cellulari alla cocaina

Un uomo ha lanciato un pacco oltre le recinzioni del carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Dentro ci sono di tutto, dai cellulari alla cocaina. È successo domenica pomeriggio, poco prima delle 18. La polizia sta indagando per capire come sia stato possibile. Nessuno si è fatto male, ma le guardie hanno subito intercettato il pacco e avviato le verifiche. La scena ha creato scompiglio tra i detenuti e gli agenti presenti.

