Un giovane straniero a Pesaro ha violato il Daspo e ha aggredito gli agenti di polizia. In poche ore, si è fatto cacciare più volte, collezionando diverse denunce. La situazione è diventata difficile da gestire per le forze dell’ordine, che hanno dovuto intervenire più volte nello stesso giorno.

Pesaro, mercoledì 11 febbraio 2026 - Non poteva starci. E invece andava sempre lì. È da questo errore, ripetuto e ostinato, che parte la vicenda di un giovane straniero che nei giorni scorsi ha impegnato più volte la polizia di Pesaro. Un cittadino del Gambia, destinatario di un Daspo urbano, è stato infatti sorpreso più volte nella zona della stazione ferroviaria, nonostante un provvedimento che gli vietava espressamente accesso e stazionamento in quell’area. Un divieto disposto a seguito di precedenti episodi criminosi e che avrebbe dovuto tenerlo lontano da uno dei punti più sensibili della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Viola il Daspo e poi la violenza contro degli agenti: colleziona denunce in poche ore

