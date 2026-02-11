Greyhound 2 iniziate le riprese con Tom Hanks | il sequel si sposta nel Pacifico

Dopo mesi di attesa, sono iniziate le riprese di Greyhound 2 con Tom Hanks. L’attore, che ha anche scritto la sceneggiatura del sequel, ha lavorato al progetto dopo aver scritto e interpretato il primo film diretto da Aaron Schneider. Le riprese si spostano nel Pacifico, dove Hanks tornerà a vestire i panni del comandante Ernest Krause, in una storia che promette di riprendere da dove si era interrotta.

L'attore premio Oscar ha lavorato alla sceneggiatura anche del secondo capitolo, dopo aver scritto il primo film diretto da Aaron Schneider.

