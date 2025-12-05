Ritorno a Buenos Aires | iniziate le riprese del nuovo film di Marco Bechis con Adriano Giannini
Dopo una lunga pausa, durante la quale ha scritto anche un libro di memoria, Marco Bechis torna ad affrontare il tema della dittatura di cui è stato prigioniero, col film Ritorno a Buenos Aires, interpretato da Adriano Giannini e attori del luogo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
