Ritorno a Buenos Aires | iniziate le riprese del nuovo film di Marco Bechis con Adriano Giannini

Comingsoon.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una lunga pausa, durante la quale ha scritto anche un libro di memoria, Marco Bechis torna ad affrontare il tema della dittatura di cui è stato prigioniero, col film Ritorno a Buenos Aires, interpretato da Adriano Giannini e attori del luogo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

