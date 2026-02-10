Laegreid vince alle Olimpiadi e confessa in mondovisione | Ho tradito la mia fidanzata

Laegreid ha conquistato l’oro alle Olimpiadi, ma subito dopo la vittoria ha fatto una confessione inaspettata davanti a milioni di telespettatori: “Ho tradito la mia fidanzata”. La scena ha lasciato tutti senza parole, tra sorpresa e curiosità. La gara si è conclusa con un successo meritato, ma il peso delle emozioni si è mescolato alla rivelazione personale del campione.

