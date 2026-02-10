Laegreid vince alle Olimpiadi e confessa in mondovisione | Ho tradito la mia fidanzata
Laegreid ha conquistato l’oro alle Olimpiadi, ma subito dopo la vittoria ha fatto una confessione inaspettata davanti a milioni di telespettatori: “Ho tradito la mia fidanzata”. La scena ha lasciato tutti senza parole, tra sorpresa e curiosità. La gara si è conclusa con un successo meritato, ma il peso delle emozioni si è mescolato alla rivelazione personale del campione.
Cosa pensano i campioni nel momento esatto in cui capiscono di aver vinto? Cosa si prova a salire sul podio delle Olimpiadi? Quali i pensieri, le emozioni, le sensazioni? Noi profani ipotizziamo che ciò che riaffiora nei momenti di gloria siano i sacrifici compiuti, le ore di allenamento, le privazioni e, subito dopo, il clamore del pubblico, l’orgoglio dell’allenatore. Beh, ci sbagliamo, per lo meno se il campione olimpico è Sturla Holm Laegreid, il norvegese che più che alla medaglia vinta pensa alla fidanzata perduta. Il campione Laegreid confessa il tradimento. I giornalisti della tv norvegese, arrivati fino a Anterselva solo per vederlo gareggiare sono rimasti di stucco. 🔗 Leggi su Dilei.it
