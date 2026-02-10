Vince il bronzo olimpico e confessa in lacrime di aver tradito la fidanzata | La vorrei qui… video

L’atleta italiano ha conquistato il bronzo nel biathlon a Milano Cortina, ma le emozioni non finiscono con la gara. Durante la diretta tv, si è lasciato andare alle lacrime e ha confessato di aver tradito la fidanzata, augurandole di essere lì con lui. Una scena che ha sorpreso tutti e che ha fatto parlare di più della medaglia stessa.

Lacrime in diretta tv, non solo per la medaglia di bronzo appena vinta nel biathlon a Milano Cortina. Grande stupore ad Anterselva quando la stella norvegese Sturla Holm Laegreid, che ha conquistato il bronzo nella gara individuale maschile di 20 km, ha confessato durante un’intervista a bordo pista di aver tradito la sua fidanzata e di essere affranto nonostante il podio olimpico. “Vincere la medaglia di bronzo alle Olimpiadi è qualcosa di enorme. È la mia prima medaglia olimpica. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato lungo il percorso. I tecnici che oggi hanno preparato gli sci, e tutta la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

