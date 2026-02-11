Vietri ospita il ricordo di Giuseppe Neri | il figlio Francesco presenta Il pericolo viene da Kafka

Vietri sul Mare si prepara a ricordare Giuseppe Neri con una serata dedicata al suo libro postumo, “Il pericolo viene da Kafka”. Giovedì 12 febbraio, il figlio Francesco Neri porta in scena l’autore e il suo lavoro, accompagnato dalla professoressa Pina Masturzo. Un’occasione per scoprire un lato inedito dello scrittore e riflettere sui temi affrontati nel libro.

Vietri sul Mare si prepara ad ospitare un nuovo appuntamento della rassegna “DiVini Libri Chiacchierata con l’Autore” giovedì 12 febbraio, con un sul libro postumo “Il pericolo viene da Kafka” di Giuseppe Neri, presentato dal figlio, il giornalista Francesco Neri, insieme alla professoressa Pina Masturzo. L’evento, che si svolgerà nella Sala degli Affreschi del Comune, promette un’immersione nel mondo letterario di un autore che ha saputo cogliere le sfumature della vita quotidiana con sguardo acuto e ironico. La serata, come da programma, vedrà l’intervento del Sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, e dell’Assessore alla Cultura, Daniele Benincasa, che porteranno i saluti dell’amministrazione cittadina.🔗 Leggi su Ameve.eu

