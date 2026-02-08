Khaled Mashaal, alto funzionario di Hamas, mette in chiaro che il vero pericolo viene da Israele, non dalla Striscia. Durante un forum a Doha, Mashaal ha accusato Israele di voler prendere le armi palestinesi e usarle per alimentare il caos, lasciando intendere che le tensioni sono più legate alle mosse di Tel Aviv che alle azioni di Gaza.

“ Il pericolo viene da Israele, non da Gaza “. Intervenendo a un forum a Doha, Khaled Mashaal, alto funzionario di Hamas, ha affermato che Israele “vuole prendere le armi palestinesi e metterle nelle mani delle milizie per creare il caos”. “Nel contesto in cui il nostro popolo è ancora sotto occupazione, parlare di disarmo è un tentativo di rendere il nostro popolo una facile preda – ha proseguito Mashaal – facilitando la sua eliminazione e sterminio da parte di Israele, che è armato con ogni tipo di armamento internazionale”. L’alto funzionario di Hamas ha comunque dichiarato che è possibile raggiungere un accordo: “Credo che grazie agli sforzi dei mediatori, ai quali siamo grati, potremo raggiungere un accordo che definisco ‘approccio delle garanzie’, perché Gaza, dopo questa guerra di annientamento, si trova in una situazione disastrosa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, l'alto funzionario di Hamas: "Il pericolo viene da Israele"

Approfondimenti su Gaza Hamas

Israele ha annunciato di aver ucciso un alto comandante di Hamas a Gaza, in seguito a un’esplosione che ha ferito due soldati nel sud del territorio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Hamas Offers Truce, Not... | Trump Peace Plan In Peril Zone As Meshaal Rejects Arms Deal | VERTEX

Ultime notizie su Gaza Hamas

Argomenti discussi: Gaza, lo stallo della fase due: Hamas nega il disarmo e rivendica il controllo dell’enclave; L'IDF conferma: I morti a Gaza sono stati 70mila. Lo riportano i media israeliani - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha indetto una consultazione sulla sicurezza. Si discute di un attacco Usa all'Iran; Gaza, Hamas: Mai fatto un accordo per consegnare le armi. L’Idf scioglie il Comando Ostaggi; Rafah riapre ma Gaza non riparte. Così Israele si rafforza ancora.

Gaza, l'alto funzionario di Hamas: Il pericolo viene da Israele(LaPresse) Il pericolo viene da Israele, non da Gaza. Intervenendo a un forum a Doha, Khaled Mashaal, alto funzionario di Hamas, ha affermato ... stream24.ilsole24ore.com

Gaza: Israele riapre al traffico pedonale il valico di Rafah, ma gli ingressi sono limitati«L'apertura del valico di Rafah rappresenta un passo concreto e positivo nel piano di pace» per il Medio Oriente. Lo ha sottolineato l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e l ... italiaoggi.it

Oltre 500 morti a Gaza dall’alto il fuoco Promettevano pace, speranza e vita. La pressione internazionale si è allentata. E il piano è continuato. Recentemente, Israele ha ucciso almeno 32 persone con bombardamenti a Gaza e nel campo profughi di Al-Mawas facebook