Vicenza 15enne disabile scaricato dal bus | procedimento disciplinare per l’autista

Vicenza, l’autista dell’autobus della linea 12 ha avviato un procedimento disciplinare dopo aver lasciato sotto la pioggia uno studente disabile di 15 anni di Altavilla Vicentina. L’autista ha deciso di fermarsi e far scendere il ragazzo, che si era autodenunciato pensando di non avere l’abbonamento, lasciandolo a piedi senza altra assistenza. La vicenda ha suscitato polemiche e ora si attende una risposta dall’azienda di trasporto Svt.

(Adnkronos) – Svt, l'azienda del trasporto pubblico di Vicenza, ha aperto un procedimento disciplinare a carico dell'autista dell'autobus della linea 12 che lunedì scorso ha lasciato sotto la pioggia uno studente 15enne disabile di Altavilla Vicentina che si era spontaneamente autodenunciato perché pensava di non avere con sé l'abbonamento. Circostanza che peraltro non corrispondeva al vero.

