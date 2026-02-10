Vicenza 15enne disabile scorda l’abbonamento a casa | autista lo fa scendere dal bus

Da webmagazine24.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzino disabile di 15 anni si è trovato a bordo di un bus a Vicenza senza il suo abbonamento, che aveva dimenticato a casa. Quando ha detto all’autista, lui ha deciso di farlo scendere. La scena ha suscitato molta sorpresa tra i passeggeri.

(Adnkronos) – Uno studente disabile di 15 anni nei giorni scorsi è stato fatto scendere da un bus della Società Vicentina Trasporti perché aveva spontaneamente denunciato all’autista di essersi dimenticato a casa l’abbonamento che invece possedeva. La madre del ragazzo ha denunciato l’episodio al Giornale di Vicenza, sottolineando che il figlio è stato lasciato a piedi. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Approfondimenti su Vicenza 15enne

"Ho dimenticato l'abbonamento". E l'autista fa scendere un 15enne disabile dal bus

Un ragazzino disabile di 15 anni è stato fatto scendere da un autobus a Milano dopo che l’autista ha deciso di fermarlo.

Vicenza, dimentica l'abbonamento del bus: 15enne disabile fatto scendere

Un ragazzo disabile di 15 anni è stato fatto scendere da un bus a Vicenza perché non aveva l’abbonamento.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Vicenza 15enne

Argomenti discussi: Una morte per malattie infettive su 10 è legata all’obesità, lo studio; Migranti, governo prepara ddl: verso norme su Patto asilo e ipotesi ‘blocco navale’; Maltempo senza tregua sull’Italia, attenzione agli effetti su umore e fisico; Epstein, quelle strane relazioni con la Russia e la speranza di un incontro con Putin.

vicenza 15enne disabile scordaVicenza, 15enne disabile scorda l’abbonamento: autista lo fa scendere dal bus(Adnkronos) - Uno studente disabile di 15 anni nei giorni scorsi è stato fatto scendere da un bus della Società Vicentina Trasporti perché aveva spontaneamente denunciato all’autista di essersi diment ... cn24tv.it

vicenza 15enne disabile scordaStudente disabile fatto scendere dal bus sotto la pioggia: il 15enne aveva l’abbonamento ma non riusciva a trovarlo. La rabbia della mammaSale sul bus, cerca l’abbonamento, non lo trova. Avvisa l’autista. E viene fatto scendere. È quanto accaduto a uno studente disabile di 15 anni nel Vicentino, lasciato ... leggo.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.