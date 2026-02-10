Vicenza 15enne disabile scorda l’abbonamento a casa | autista lo fa scendere dal bus

Un ragazzino disabile di 15 anni si è trovato a bordo di un bus a Vicenza senza il suo abbonamento, che aveva dimenticato a casa. Quando ha detto all’autista, lui ha deciso di farlo scendere. La scena ha suscitato molta sorpresa tra i passeggeri.

(Adnkronos) – Uno studente disabile di 15 anni nei giorni scorsi è stato fatto scendere da un bus della Società Vicentina Trasporti perché aveva spontaneamente denunciato all’autista di essersi dimenticato a casa l’abbonamento che invece possedeva. La madre del ragazzo ha denunciato l’episodio al Giornale di Vicenza, sottolineando che il figlio è stato lasciato a piedi. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Vicenza 15enne

Un ragazzino disabile di 15 anni è stato fatto scendere da un autobus a Milano dopo che l’autista ha deciso di fermarlo.

Un ragazzo disabile di 15 anni è stato fatto scendere da un bus a Vicenza perché non aveva l’abbonamento.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Vicenza 15enne

Argomenti discussi: Una morte per malattie infettive su 10 è legata all’obesità, lo studio; Migranti, governo prepara ddl: verso norme su Patto asilo e ipotesi ‘blocco navale’; Maltempo senza tregua sull’Italia, attenzione agli effetti su umore e fisico; Epstein, quelle strane relazioni con la Russia e la speranza di un incontro con Putin.

Vicenza, 15enne disabile scorda l’abbonamento: autista lo fa scendere dal bus(Adnkronos) - Uno studente disabile di 15 anni nei giorni scorsi è stato fatto scendere da un bus della Società Vicentina Trasporti perché aveva spontaneamente denunciato all’autista di essersi diment ... cn24tv.it

Studente disabile fatto scendere dal bus sotto la pioggia: il 15enne aveva l’abbonamento ma non riusciva a trovarlo. La rabbia della mammaSale sul bus, cerca l’abbonamento, non lo trova. Avvisa l’autista. E viene fatto scendere. È quanto accaduto a uno studente disabile di 15 anni nel Vicentino, lasciato ... leggo.it

Vicenza, dimentica abbonamento, un 15enne studente disabile viene fatto scendere dal bus https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/dimentica-abbonamento-15enne-studente-disabile-fatto-scendere-bus/ - facebook.com facebook