donnarumma juve il portiere vuole tornare in italia a giugno bianconeri interessati ma attenzione alla concorrenza di una rivale

Il futuro di Gianluigi Donnarumma potrebbe portarlo nuovamente in Italia a partire da giugno. La Juventus ha manifestato interesse per il portiere, ma dovrà affrontare la concorrenza di una rivale di rilievo. La trattativa, ancora in fase preliminare, richiede attenzione ai dettagli e alle possibili strategie di mercato delle altre squadre coinvolte.

Donnarumma Juve, il portiere vuole tornare in Italia a giugno. I bianconeri sono interessati, ma attenzione alla concorrenza di una rivale. La Juventus guarda al futuro tra i pali e osserva con estrema attenzione le dinamiche internazionali che potrebbero riportare in patria i grandi protagonisti della Nazionale. Una suggestione di mercato clamorosa sta prendendo corpo Oltremanica e promette di infiammare le cronache sportive dei prossimi mesi. Gigio Donnarumma sarebbe interessato a tornare a giocare in Serie A. LE ULTIME SUL MERCATO JUVENTUS La nostalgia di casa sembra farsi sentire e l’estremo difensore starebbe valutando il rientro forse già a partire dalla prossima stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Donnarumma sort de son silence et fait presque ses Adieux

