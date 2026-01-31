Niscemi cede il costone e crolla un' altra palazzina | Il rischio frana era noto dall' ottobre del 1997

Una palazzina di tre piani è crollata nel quartiere Sante Croci a Niscemi. La costruzione si trova sul costone che si è improvvisamente sgretolato, aprendo una nuova ferita nel territorio. Il rischio frana, già noto dall’ottobre del 1997, si manifesta ancora una volta con questa tragedia. La zona è tra le più esposte ai pericoli legati al dissesto idrogeologico e questa volta ha fatto il suo nuovo

Un'altra ferita si apre sul costone di Niscemi. Una palazzina di tre piani è crollata nel quartiere Sante Croci, una delle aree più esposte al dissesto idrogeologico. L'edificio si trovava a ridosso del punto diventato simbolo dell'emergenza, quello dell'auto rimasta pericolosamente in bilico sul precipizio. Intanto la macchina dei soccorsi e dell'emergenza lavora per garantire il ritorno alla normalità, almeno sul fronte scolastico.A Niscemi piove da 48 ore consecutive. Altri edifici adiacenti a quello crollato e anche questi in bilico sul costone, appaiono squarciati. Dall'alto sono visibili negli immobili pezzi di stanze, mobili, elettrodomestici, in alcuni casi si notano foto appese sui muri di famiglie con bambini.

