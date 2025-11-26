Cede il costone e sulla strada piovono rocce e terra | frana lungo la Valserra

La Provincia di Terni rende noto di aver attivato le procedure di controllo e messa in sicurezza di un tratto della Sp 67 Valserra dove nel pomeriggio di oggi, 26 novembre, si è verificata una frana di contenute dimensioni, lungo un costone sovrastante la strada, fuori da centri abitati nel. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

