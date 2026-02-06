Liceo Artistico Ernesto Basile terzo Open Day tra laboratori e nuove opportunità formative

Sabato 7 febbraio, il Liceo Artistico “Ernesto Basile” apre le sue porte per il terzo Open Day dell’anno. Dalle 14 alle 18, studenti e genitori possono visitare i laboratori e scoprire le nuove opportunità formative offerte dall’istituto. È un’occasione per conoscere da vicino l’ambiente scolastico e le attività che si svolgono quotidianamente.

Sabato 7 febbraio, dalle 14 alle 18, il Liceo Artistico "Ernesto Basile" aprirà le sue porte al pubblico per il terzo Open Day dell'anno. Docenti, studenti e personale ATA saranno a disposizione dei visitatori per illustrare l'ampia offerta formativa dell'istituto, uno dei punti di riferimento.

