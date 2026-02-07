Vibo Valentia | UDC accusa il Sindaco Romeo stessi errori del passato | nomine contestate e immobilismo

Vibo Valentia torna a far parlare di sé, questa volta per le accuse lanciate dall’UDC contro l’amministrazione del sindaco Romeo. L’ufficio politico dell’UDC sostiene che, nonostante le promesse di rinnovamento, il primo cittadino abbia ripetuto gli stessi errori del passato, con nomine contestate e un atteggiamento che sembra fermo, molto lontano da un vero cambiamento. La città si interroga su quale direzione stia prendendo e se ci siano davvero spiragli di svolta all’orizzonte.

Vibo Valentia è scossa da un’aspra critica rivolta all’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Romeo, accusata dall’UDC di aver tradito le promesse di cambiamento e di aver condotto la città in una spirale di inefficienza e immobilismo. L’attacco, giunto in data odierna, 7 febbraio 2026, non si limita a mere contestazioni politiche, ma punta il dito contro scelte specifiche, nomine contestate e una generale incapacità di affrontare le problematiche che affliggono il territorio vibonese. Claudia Gioia, coordinatrice cittadina dell’UDC, insieme a Francesca Tavella, Francesco Fusca e Francesco Belsito, ha espresso un giudizio severo sull’operato del Sindaco Romeo, evidenziando un’amministrazione che, a loro dire, ha riproposto gli stessi meccanismi di clientelismo e di gestione opaca che aveva criticato in passato.🔗 Leggi su Ameve.eu

