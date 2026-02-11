Viaggiare in Romagna tra bus borghi e degustazioni | al via il progetto A spass con cento itinerari

Partenza ufficiale per il progetto “A spass” che porta i turisti a scoprire la Romagna in modo nuovo. Cento itinerari tra borghi, degustazioni e gite in bus del trasporto pubblico. L’idea è di far vivere il territorio in modo semplice e diretto, senza complicazioni. La presentazione è avvenuta alla Borsa internazionale del turismo di Milano, con le aziende Visit Romagna e Start Romagna che puntano a cambiare il modo di visitare questa regione.

Scoprire la Romagna a bordo dei bus del tpl. Andando, come da nome del progetto, "A spass". L'iniziativa, presentata alla Borsa internazionale del turismo in corso a Milano, vede collaborare Visit Romagna e Start Romagna e punta a cambiare il modo di scoprire il territorio, mettendo al centro.

