Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 20 | 25

Nella giornata di oggi, il traffico sulla A1 Roma Napoli è stato pesantemente rallentato a causa di un incidente tra Caianello e San Vittore. Il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni, creando un blocco di circa 5 chilometri di code per i veicoli leggeri diretti verso Roma. Chi viaggia in questa direzione ha dovuto seguire le indicazioni per Caianello e Vairano Scalo, per poi rientrare sulla A1 alla stazione di San Vittore. La circolazione sulle altre strade della regione rimane regolare, ma si segnala

Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità in servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sulla A1 Roma Napoli chiuso il tratto compreso tra Caianello e San Vittore verso Roma per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 683 all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 5 km di coda per i veicoli leggeri diretti a Roma è obbligatoria quella di Caianello consegniamo poi di seguire le indicazioni per Vairano Scalo per correre alla Casilina verso Roma poi rientrare in A1 alla stazione di San Vittore circolazione regolare sulle restanti strade e autostrade della regione è fine l'allerta meteo gialla diramata dalla protezione civile della regione Lazio nella giornata di domani e per le successive 12 18 ore previste precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale Si raccomanda Quindi vuoi senza la guida da Chiara Chiavari da incubo è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con Line le porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito utilizza punto Astral spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Questa mattina la circolazione sulla Roma-Casilina in carreggiata esterna ha ripreso normalmente, dopo un incidente che aveva causato code residue all’altezza della diramazione Roma Sud.

Astral infomobilità segnala che sulla Cassia Veientana è stato risolto l’incidente all’altezza di via della Giustiniana in direzione raccordo anulare.

