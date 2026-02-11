Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 19 | 10

Questa sera il traffico nella capitale si presenta molto intenso. In particolare, sulla Roma-Teramo ci sono rallentamenti tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare, con code che partono da Portonaccio. Anche in uscita da Ponte di Nona si registrano lunghe code provenienti dal Nord, in direzione Castel Madama. Sul raccordo anulare, le auto si muovono a passo d’uomo tra le uscite di Bufalotta e Prenestina, e tra Pisana e Aurelia. La situazione si fa complicata anche in zona Laurentina e Roma Sud, con code

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto Urbano della Roma Teramo per traffico intenso rallentamenti tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare esercizio apposta code a partire da Portonaccio sempre per traffico intenso coda in uscita Ponte di Nona perché proviene dal Nord in direzione di Castel Madama ci spostiamo sul raccordo anulare per traffico interna rallentamenti tra le uscite di Bufalotta e Prenestina Poi tra Pisana e Aurelia in esterna coda tratti tra Laurentina e diramazione Roma Sud Poi tra Prenestina e Centrale del Latte molto trafficata anche via Tiburtina 3 Tivoli Terme e Tivoli In entrambe le direzioni nel quadrante sud della capitale code interessano la via del mare tra il raccordo e via di Malafede in direzione di Ostia infine andiamo nel territorio di Latina sulla statale Pontina per lavori di messa in sicurezza la strada è chiusa tra via Pablo Picasso e via Isonzo In entrambe le direzioni Terracina il traffico defluisce su via Franco faggiana mentre in direzione Roma traffico deviato su via Ferrazza e Chiara Chiavari da soli infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Questa sera Roma registra ancora diversi rallentamenti sulla viabilità.

Disagi e rallentamenti si susseguono sulle strade di Roma e nel Lazio.

