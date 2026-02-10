Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 19 | 10

Disagi e rallentamenti si susseguono sulle strade di Roma e nel Lazio. Da questa sera, il traffico si è intensificato a causa di un incidente e di alcuni veicoli in coda tra Togliatti e Tor Cervara, con code anche sul Raccordo Anulare, dove si registra traffico molto intenso. Sul raccordo si rallenta tra Cassia bis e Salaria e in alcune zone della Roma Fiumicino, come Laurentina e la diramazione Roma sud. Anche sulla Casilina ci sono tratti congestionati tra Tor Bella Monaca e Finocchio, mentre su via Cristoforo

Astral infomobilità ritrovati nella creazione di alta disponibilità un servizio della regione Lazio partiamo dal tratto Urbano della Roma Teramo a causa anche di un veicolo code tra Togliatti e Tor Cervara verso raccordo anulare più avanti nella stessa direzione un incidente lo gode all'altezza dello svincolo per il raccordo anulare andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna si rallenta per traffico intenso tra Cassia bis Salaria più avanti così a tratti treno Mentana è Roma Teramo in esterna rallentamenti della Roma Fiumicino la via del Mare più avanti così a tratti tra Laurentina diramazione Roma sud ci spostiamo sulla Casilina anche qui così a tratti tra Tor Bella Monaca e finocchio verso San Cesareo infine su via Cristoforo Colombo sulla via del mare si sta in fila rispettivamente tra via di Mezzocammino e via di Malafede e tre raccordo anulare bitinia nei due casi verso Ostia Infine per il trasporto ferroviario ricordiamo che sulla linea Roma Pisa la circolazione per mano e rallentata per i danni causati dal maltempo tra Santa Severa Civitavecchia di treni alta velocità Intercity e regionali possono subire limitazioni di percorso cancellazioni e ritardi 20 minuti da Daniele si rialza l'immobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

