Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 18 | 40

La viabilità a Roma si presenta molto congestionata in diversi punti. Lungo il tratto urbano della Roma a Teramo ci sono rallentamenti tra Portonaccio e Tor Cervara in entrambe le direzioni, con code che partono da Portonaccio. In uscita dal raccordo in direzione Castel Madama si formano code a Ponte di Nona, perché il traffico proviene dal raccordo stesso. Lungo la Roma Teramo, tra Castel Madama e Tivoli, il traffico è molto rallentato a causa di lavori in corso. Anche il raccordo anulare è congestionato: tra via Salaria e Bufal

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto Urbano della Roma a Teramo per intenso rallentamenti tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare in direzione opposta code a partire da Portonaccio sempre per traffico intenso coda in uscita Ponte di Nona perché proviene dal raccordo anulare in direzione di Castel Madama è sempre sulla Roma Teramo per lavori si rallenta tra Castel Madama e Tivoli In entrambe le direzioni a Siamo al Raccordo Anulare in interno rallentamenti tra le uscite di via Salaria Poi tra Bufalotta e Prenestina in esterna con la tratti tra Laurentina e diramazione Roma Sud o è tra Prenestina e Centrale del Latte molto trafficata anche via Tiburtina tra Tivoli Terme e Tivoli in Dammi le direzioni nel quadrante sud della capitale code interessa nulla via del mare tra il raccordo e via di Malafede in direzione Ostia è sempre in direzione Ostia code tra via Di Mezzocammino e via di Malafede da Chiara infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

La viabilità a Roma si complica.

Il servizio di infomobilità Astral fornisce aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio al 2 gennaio 2026, ore 18:40.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

