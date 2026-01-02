Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 11 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per traffico intenso in A1 sulla Firenze Roma Cody attratti tra Magliano Sabina e Orte in carreggiata Nord ci spostiamo sul Raccordo Anulare code sempre per traffico intenso interna tra le uscite Flaminia Salaria Cambiamo argomento C'è una novità nella trasporto pubblico locale la nuova rete del trasporto pubblico regionale denominata udr Lazio una rete integrata che collega il territorio laziale da questa mattina sono attive le unità di rete 3 e del Sacco e 5 Valle dell'aniene i dettagli delle linee sono consultabili sul sito di Astral dedicato alle unità di rete per conoscere itinerari orari e calcolare il percorso Scarica la app di infomobilità in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma Firenze la circolazione in precedenza rallentata tra Orvieto e Orte risolto il guasto tecnico alla linea è tornata regolare i treni velocità coinvolti hanno subito ritardi fino a 30 minuti e tutto da Gina Pandolfi Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

