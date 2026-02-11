Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 07 | 25

Da questa mattina, il traffico sulla viabilità di Roma e del Lazio si presenta molto intenso. Tra code e rallentamenti, soprattutto sul raccordo anulare in entrambe le direzioni, ci sono lunghe file tra le uscite Casilina e Appia e all’altezza della Tiburtina. Anche la Flaminia e la Salaria sono congestionate, con code tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali e tra Pomezia e Castel Romano. La situazione si aggrava anche sulla via del Mare, con veicoli in panne su via Cristoforo Colombo e code verso Roma. Il servizio di

apriamo raccordo anulare per traffico intenso in interna code tra le uscite Casilina e Appia in esterna si rallenta all'altezza della Tiburtina incolonnamenti sul tratto Urbano della Roma Teramo dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro ci spostiamo sulla Salaria file tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali code sulla Flaminia dal raccordo anulare a via dei Due Ponti in entrambi i casi in direzione centro andiamo nel quadrante Sud per chi viaggia verso la capitale sulla statale Pontina traffico rallentato con code tra Pomezia e Castel Romano Anche a causa di un veicolo in panne su via Cristoforo Colombo code tra via Pindaro e via di Malafede sulla via del mare file all'altezza di Acilia tutto ricordiamo verso Roma Per il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare per lavori a pura di Astral Spa di riqualificazione straordinaria delle pensiline delle banchine della Stazione di Porta San Paolo fino a venerdì 13 poi da lunedì 16 febbraio venerdì 20 in fascia oraria 11 16:30 la circolazione interrotta parzialmente tra Porta San Paolo e Magliana resta attiva nella tratta Magliana Colombo nella tratta in rotta gli utenti possono utilizzare la linea B della metropolitana infine l'allerta meteo gialla diramata dalla protezione civile della regione Lazio Dalla mattina di oggi e per le prossime 12 18 ore previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori centro-settentrionali Si raccomanda Dunque prudenza alla guida

