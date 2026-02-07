Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 11 | 25

Questa mattina il traffico a Roma è molto intenso. Un incidente sul Raccordo Anulare, in carreggiata interna, provoca code tra Viale Cassia, Veientana e Salaria. La situazione si aggrava tra Nomentana e il bivio per l’A24, con rallentamenti anche sulla Flaminia e sulla Tiburtina. Le congestioni si estendono fino ai comuni di San Cesareo, Valmontone e Anagni. La viabilità resta critica, con traffico molto rallentato in diverse zone della capitale e dintorni.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso l'incidente avvenuto in precedenza sul tratto Urbano della Roma Teramo code residue tra fiorentini e Portonaccio in direzione della tangenziale est che sposiamo ora sul Raccordo Anulare un incidente in carreggiata interna è la causa delle code tra le vite Cassia Veientana e Salaria Più avanti ti rallenta per traffico intenso tra la Nomentana il bivio per la A24 roma-teramo entri in esterna la circolazione scorrevole diamo uno sguardo alle consolari sulla Flaminia code per traffico intenso all'altezza di Morlupo in direzione Roma sulla Salaria code tra Monterotondo Scalo è fonte di papà In entrambe le direzioni di marcia poi sulla Tiburtina si sta in coda tra Tivoli Terme e Villalba anche in questo caso nei due sensi di marcia infine sulla Casilina concede code per traffico intenso all'altezza di finocchio nelle due direzioni e scendendo verso sud code anche nei comuni di San Cesareo Valmontone e Anagni da Martina Cristini a mobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

