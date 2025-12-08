Lovere (Bergamo), 8 dicembre 2025 – In casa aveva un vero e proprio bazar dello spaccio: in grado di accontentare i suoi clienti e consumatori locali alla ricerca dello sballo. Si comportava come avesse una vera e propria attività commerciale, ricevendo i tossicodipendenti nella sua abitazione di Lovere, sull’alto lago d’Iseo, in provincia di Bergamo. I movimenti, ormai frequenti, non sono però sfuggiti ai carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Clusone, che hanno iniziato ad indagare e a effettuare servizi nella zona. Qualche tempo fa sono riusciti a fermare un giovan e, risultato essere poi un consumatore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lovere, via vai sospetto da un’abitazione: scoperto bazar della droga